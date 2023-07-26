Девять новых домов по реновации появятся в Фили-Давыдково

Строительство и проектирование девяти жилых домов для переселения москвичей в рамках программы реновации ведется в районе Фили-Давыдково (ЗАО).

Из них строятся шесть объектов общей площадью 109,1 тысячи квадрата, на стадии проектирования находятся три дома общей площадью 115,4 тысячи «квадрата». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, за время действия программы в районе построены четыре дома суммарной площадью 88,7 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут жители 119 ветхих домов, отметил Загрутдинов.



