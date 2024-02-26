Минцифры: Лимит по IT-ипотеке увеличат до 700 миллиардов рублей

На данный момент лимит составляет 500 миллиардов рублей, в будущем его планируют увеличить на 200 миллиардов рублей.

В ведомстве уточняют, что предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей.

Ранее российские банки снизили объемы выдачи IT-ипотеки или вовсе перестали ее выдавать на фоне сокращения действующих по программе лимитов, напоминает «Радиоточка НСН».

