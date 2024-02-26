Минцифры: Лимит по IT-ипотеке увеличат до 700 миллиардов рублей
Лимит по программе IT-ипотеки намерены увеличить до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
На данный момент лимит составляет 500 миллиардов рублей, в будущем его планируют увеличить на 200 миллиардов рублей.
В ведомстве уточняют, что предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей.
Ранее российские банки снизили объемы выдачи IT-ипотеки или вовсе перестали ее выдавать на фоне сокращения действующих по программе лимитов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru