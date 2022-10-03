Число обращений в Москомархитектуру за госуслугами выросло на 16%

Застройщики и девелоперы стали чаще обращаться в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. С начала текущего года они сделали это почти 40 тысяч раз, что на 16% превышает показатель 2021 года. Такую статистику привела председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что с января по август прошлого года таких обращений насчитывалось 32,2 тысячи, а за такой же отрезок текущего года – 38,2 тысячи.

Юлиана Княжевская также назвала самую востребованную государственную услугу среди застройщиков и девелоперов и наименее популярную.

«Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). За её получением было зарегистрировано свыше 7,5 тысяч запросов. Реже всего в Москомархитектуру обращались за согласованием дизайн-проекта размещения вывески – всего немногим более 900 раз», - уточнила глава комитета.

Княжевская также сообщила, что совсем недавно Москомархитектура начала оказывать услугу по согласованию проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий, а также оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Пока получено 17 таких заявок.

