Число обращений в Москомархитектуру за госуслугами выросло на 16%
Застройщики и девелоперы стали чаще обращаться в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. С начала текущего года они сделали это почти 40 тысяч раз, что на 16% превышает показатель 2021 года. Такую статистику привела председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она уточнила, что с января по август прошлого года таких обращений насчитывалось 32,2 тысячи, а за такой же отрезок текущего года – 38,2 тысячи.
Юлиана Княжевская также назвала самую востребованную государственную услугу среди застройщиков и девелоперов и наименее популярную.
«Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). За её получением было зарегистрировано свыше 7,5 тысяч запросов. Реже всего в Москомархитектуру обращались за согласованием дизайн-проекта размещения вывески – всего немногим более 900 раз», - уточнила глава комитета.
Княжевская также сообщила, что совсем недавно Москомархитектура начала оказывать услугу по согласованию проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий, а также оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Пока получено 17 таких заявок.
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