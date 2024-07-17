Число ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11%
17 июля 202415:24
Количество ипотечных сделок в Москве в январе-июне 2024 года снизилось на 11%, передает РИА Новости со ссылкой на Управление Росреестра по Москве.
Так, за первое полугодие 2024 года было зарегистрировано 57,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования.
В ведомстве отметили, что в июне специалисты столичного Росреестра зарегистрировали 9,9 тысяч ипотек, что на 25% меньше, чем в июне прошлого года.
Ранее программу семейной ипотеки распространили на семь регионов Сибири и столько же – Поволжья, напоминает ОТР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru