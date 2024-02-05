Быстрее всего квартира в Москве начнет приносить доход в районах Сокол и Чертаново

По данным аналитиков «Авито Недвижимости», самоокупаемость квартир в этих районах столицы составляет 18-20 лет. Эксперты советуют рассматривать «вторичку» в районе Сокол и новостройки в Чертаново.

Отмечается, что в столичном районе Хамовники срок самоокупаемости недвижимости - 79 лет для новостройки и 51 год для «вторички».

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в РФ по итогам прошлого года вырос до 4,4 млн рублей, что является максимальным значением за последние 15 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

