Больше половины россиян захотели купить квартиру в кредит
52% граждан России хотят взять ипотечный кредит, еще почти треть из них рассчитывает уложиться в сумму три-пять миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.
Около 31% россиян задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Еще 17% участников исследования не рассматривают возможность купить квартиру в кредит.
Среди тех, кто планирует приобрести жилье в ипотеку, 27% намерены сделать это в течение ближайшего года, около 36% — в ближайшие два-три года, а еще 29% опрошенных — в течение пяти лет.
Те россияне, которые не будут покупать квартиру с помощью ипотечного кредитования, треть назвала основным препятствием для этого низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, 23% участников опроса пожаловались на высокие цены на жилье, еще 22% заявили о страхе потерять источник дохода.
Напомним, Сбербанк повысил ставки по жилищным кредитам при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке. Базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь стартует от 8,8%, прибавив 0,4 п.п. При покупке готового жилья ставка начинается от 8,7% (+0,6 п.п.). С 22 ноября ставки по ипотеке повысит ВТБ,
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