Больше 400 домов расселили в Москве по программе реновации
Больше 410 домов расселили в столице за время действия программы реновации, из них 179 уже снесли, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.
«В расселенных домах проживали свыше 71 тысячи человек», - отметил Бочкарев.
Лидерами по расселенным домам Западный, Восточный и Юго-Восточный административные округа.
«Реализация программы идет равномерно по всем округам и районам города», - уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Программа реновации была принята в Москве в 2017 году. Расселить должны больше 5,1 тысячи домов.
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