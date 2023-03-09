Больше 400 домов расселили в Москве по программе реновации

Больше 410 домов расселили в столице за время действия программы реновации, из них 179 уже снесли, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

«В расселенных домах проживали свыше 71 тысячи человек», - отметил Бочкарев.

Лидерами по расселенным домам Западный, Восточный и Юго-Восточный административные округа.

«Реализация программы идет равномерно по всем округам и районам города», - уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Программа реновации была принята в Москве в 2017 году. Расселить должны больше 5,1 тысячи домов.

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ФОТО: Пресс-служба Строительного комплекса Москвы
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