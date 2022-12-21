Более 390 объектов исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

391 объект исключен из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. По её словам, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев. Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества», – рассказала Мария Багреева.

Она также отметила, что правительство Москвы совместно с Росреестром регулярно актуализирует сведения об объектах недвижимости. В результате проведенной работы, организации-собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2022 год от среднегодовой стоимости. Кроме того, по просьбе собственников в перечень на 2022 год включены два нежилых здания. Они стали соответствовать критериям перечня до начала года, но сведения об этих объектах поступили уже после его формирования, пояснила Мария Багреева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры