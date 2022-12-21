Более 390 объектов исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости
391 объект исключен из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. По её словам, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.
«Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев. Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества», – рассказала Мария Багреева.
Она также отметила, что правительство Москвы совместно с Росреестром регулярно актуализирует сведения об объектах недвижимости. В результате проведенной работы, организации-собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2022 год от среднегодовой стоимости. Кроме того, по просьбе собственников в перечень на 2022 год включены два нежилых здания. Они стали соответствовать критериям перечня до начала года, но сведения об этих объектах поступили уже после его формирования, пояснила Мария Багреева.
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