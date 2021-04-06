Более 1 млн кв. метров жилья введено в Москве в 2021 году

За первый квартал 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. метров недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, ввод недвижимости происходит в соответствии с планом и частично с опережением графика. Это касается и строительства жилья.