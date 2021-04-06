Более 1 млн кв. метров жилья введено в Москве в 2021 году

За первый квартал 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. метров недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, ввод недвижимости происходит в соответствии с планом и частично с опережением графика. Это касается и строительства жилья.

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«На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 57 жилых домов с общей площадью квартир более 1 млн кв. метров, то есть четверть от годового плана», - отметил Бочкарев, подчеркнув, что продолжается и активное строительство социальной инфраструктуры. За период с января по март в Москве было введено три детских сада, две школы, два спортивных объекта, один объект культуры и один здравоохранения.

По итогам 2020 года столица установила новый рекорд по вводу недвижимости: за прошедший год введено почти 11 млн кв. м, в том числе почти 5 млн кв. м жилья. За последние 10 лет в городе построено более 36 млн кв. метров жилья.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтроительствоНедвижимость
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