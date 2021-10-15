Бочкарёв: В медкластере в Сколково в 2023 году откроется Центр ядерной медицины

На территории Международного медицинского кластера в Сколково в 2023 году планируется открыть пять новых объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На 2023 год запланировано открытие сразу пяти новых объектов: среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства и необходимая инфраструктура», - сказал Бочкарёв.

По его словам, в их числе будет Центр ядерной медицины площадью 20 тыс. «квадратов». Кроме клинической деятельности он займется и производством препаратов для радионуклидной терапии.

Заммэра напомнил, что в августе на территории медкластера в Сколково открылся второй корпус израильской клиники «Хадасса», также была введена первая очередь благоустройства так называемых Исцеляющих садов.

«В следующем году здесь планируется ввести вторую очередь благоустройства и Многофункциональный медицинский центр площадью 49,5 тыс. кв. метров», - добавил Бочкарёв, отметив, что на территории медицинского молла смогут разместиться до 30 небольших клиник.

Со своей стороны, гендиректор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин сообщил, что в Сколково также появится Биотехнологическая лаборатория площадью 16,5 тыс. кв. метров, которая займется исследованиями в области генодиагностики и персонализированной медицины.

«Кроме того, на 2023 год намечено открытие апарт-отеля площадью 15 тыс. кв. метров, который будет функционировать под брендом крупнейшего международного гостиничного оператора. Здесь смогут разместиться как врачи, так и родственники и близкие пациентов», - добавил Хайруллин.

