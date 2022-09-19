Бочкарев: За пять лет из списка долгостроев Москвы исключены 173 дома

В Москве за пять лет существования «Дорожной карты» исключили из списка проблемных объектов 173 дома, что позволило обеспечить жильем больше 11,7 тысяч человек.

«Москва системно решает проблемы обманутых дольщиков. Часть объектов достраивают городские застройщики, часть – Московский фонд защиты прав дольщиков, часть – инвесторы», - сказал вице-мэр Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с 2011 года власти решили проблема 24,4 тысяч граждан. Все они получили жилье в 230 домах. По каждому долгострою есть «дорожная карта», а завершение строительства проблемных объектов ведется в плановом режиме.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что ежегодно доля объектов, возводимых по старой схеме сокращается, а возводимых на средства с эскроу-счетов растет. На старую схему, по ее словам, приходится 5,2 млн квадратных метров. С использованием проектного финансирования строится 27,2 млн квадратных метров недвижимости.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко считает, что новый механизм финансирования лучше защищает права дольщиков и отсекает недобросовестных застройщиков.

«Внедрение эскроу счетов никак не повлияло на темпы жилищного строительства и на цены на рынке жилья», - сказал Михайленко.

По его словам, в России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа обманутых дольщиков.

