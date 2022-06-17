Бочкарев: Ввод жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика

Строительство жилья и недвижимости в Москве проходит с опережением графика, за первые месяцы 2022 года в эксплуатацию введено свыше 4,75 млн «квадратов» недвижимости, в том числе более 2,6 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, на текущий момент выполнено уже больше половины годового плана по вводу недвижимости. Также Бочкарев отметил, что особое внимание уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры.

«С начала года построено 30 социальных объектов различного назначения – это больницы, школы, детские сады и другие объекты», - сказал заммэра и подчеркнул, что две трети соцучреждений построена именно силами инвесторов.

Бочкарев также уточнил, что такое соотношение в очередной раз показывает высокую инвестиционную привлекательность московского рынка и хороший деловой климат в градостроительной сфере города.

Заммэра напомнил, что плановый показатель по вводу недвижимости в столице в этом году установлен на уровне 8,5 млн «квадратов».

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ФОТО: Стройкомплекс
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