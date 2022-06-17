Бочкарев: Ввод жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика

По его словам, на текущий момент выполнено уже больше половины годового плана по вводу недвижимости. Также Бочкарев отметил, что особое внимание уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры.

«С начала года построено 30 социальных объектов различного назначения – это больницы, школы, детские сады и другие объекты», - сказал заммэра и подчеркнул, что две трети соцучреждений построена именно силами инвесторов.

Бочкарев также уточнил, что такое соотношение в очередной раз показывает высокую инвестиционную привлекательность московского рынка и хороший деловой климат в градостроительной сфере города.

Заммэра напомнил, что плановый показатель по вводу недвижимости в столице в этом году установлен на уровне 8,5 млн «квадратов».

