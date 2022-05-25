Ефимов: Около 500 бизнесменов воспользовались отсрочкой по аренде нежилой недвижимости в Москве

490 столичных предпринимателей получили отсрочку по арендным платежам без начисления пеней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них – отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое. Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей», – рассказал Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что это решение касается 5,3 тысячи арендаторов столичной нежилой недвижимости.

«Предприниматели, арендующие у города недвижимость, занимают объекты общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров. Это и отдельно стоящие здания, и помещения», - пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что возможностью перенести платежи за второй квартал воспользовались преимущественно представители малого и среднего бизнеса.

