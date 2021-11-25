Власти Москвы рассказали о ходе строительства башни Национального космического центра
На территории Национального космического центра (НКЦ) строители приступили к возведению пятого этажа башни. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Башня будет состоять из 47 этажей и шпилем высотой более 288 м.
«Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует собой ракету, стоящую на стартовом столе», – отметил Андрей Бочкарев.
По его словам, в конструкции пятого этажа заложено более 12 тысяч кубометров бетона. На НКЦ также ведутся работы по строительству нижних этажей комплекса зданий. На объекте работает более 700 человек.
«Готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ оценивается почти на 96%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 95%», – отметил Бочкарев.
Гендиректор управляющей компании по строительству объекта «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на уровне четвертого этажа для строительства башни НКЦ были применены трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряженного железобетона. По его словам, такая технология применялась при возведении в парке Зарядье «парящего моста».
НКЦ строится по поручению президента РФ Владимира Путина. Космический центр объединит на одной территории центральный офис «Роскосмос», молодежные конструкторские бюро и другие объекты.
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