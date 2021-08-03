Бочкарев рассказал о ходе строительства в Москве Национального космического центра
Московские власти сообщили о завершении ряда работ в рамках строительства будущего Национального космического центра (НКЦ).
«В настоящее время близятся к завершению монолитные работы на малоэтажной (до 10 этажей) части НКЦ, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 87%», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, завершено возведение монолитных конструкций цокольного этажа башни НКЦ и 50% первого этажа.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что уже смонтирована и запущена в работу система самоподъемной опалубки, с помощью которой будут строить 288-метровую башню.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот проект будущим крупнейшим центром космической отрасли в мире. 47-этажная башня высотой более 288 метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы.
На площадке Национального космического центра планируется объединить ведущие организации российского ракетно-космического кластера. В частности, там будет центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса».
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