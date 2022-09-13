Бочкарев: До конца декабря в столице сдадут более 30 домов по программе реновации
До конца года месяцы планируется построить более 850 тысяч квадратных метров жилья для переселения граждан, попавших под программу реновации. Об этом рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По словам Бочкарёва, темпы строительства жилья по программе реновации неуклонно растут. С начала 2022 года построено и введено в эксплуатацию 29 новых домов суммарной площадью 340 тысяч квадратных метров, до конца декабря планируется возвести еще свыше 30 новостроек. Также глава Стройкомплекса добавил, что в Москве сейчас строятся 166 домов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров, находятся в стадии проектирования 237 зданий площадью 4,7 миллионов «квадратов».
В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что воплощение в жизнь программы реновации всестороннему развитию Москвы. По мнению Михайленко, Москва становится более комфортной и удобной для жизни за счёт развития инфраструктуры.
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