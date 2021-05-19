Бизнес предложил способ снизить цены на жилье в новостройках

Бизнес предложил правительству России способ снизить себестоимость квартир в новостройках на 15%, пишут «Известия» со ссылкой на предложение «Деловой России» в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Предполагается изменить процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Бизнес просит на законодательном уровне установить право девелопера выносить с участка старые сети своими силами, а также дать возможность оплачивать подключение к коммуникациям с учетом этапов стройки.

Если предложения будут одобрены, вместе с себестоимостью на 3-5% снизятся и цены на квартиры для покупателей.

Повышение Банком России ключевой ставки до 5% годовых несколько преждевременно и может негативно сказаться на россиянах, имеющих кредиты и ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КвартирыНедвижимость
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