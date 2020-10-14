Путин одобрил продление льготной ипотеки на новостройки

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на новостройки «хотя бы до середины будущего года». Эту инициативу он озвучил на совещании с членами кабинета министров в режиме видеоконференции.

Ранее министерство финансов РФ предложило продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% до конца 2021 года. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября текущего года в качестве меры поддержки в условиях эпидемии коронгавируса.

Ипотека в 6,5% годовых была утверждена в апреле. В июне глава государства поручил расширить её параметры. На сегодня ссуду на приобретение жилья в новостройке в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять максимально на 12 миллионов рублей.

В других регионах — на 6 миллионов. Минимальный взнос от стоимости жилья составляет 15%.

