Аренда жилья в Москве подешевела в среднем на 20%

Средняя стоимость аренды жилья в российской столице снизилась на 20 с лишним процентов в первой половине текущего года и составила 55 тысяч рублей в месяц. Хотя, с приходом осени собственники немного подняли цены. В дальнейшем, аренда эконом-жилья может подорожать еще на 5–10%, говорят участники рынка.

На сегодня от 40 до 44 тысяч рублей придется отдать за месяц в однокоминатной квартире, 58–60 тысяч рублей — за «двушку», 85–110 тысяч рублей — за «трёшку», отмечает NEWS.ru.

Значительнее всего снизилась средняя цена на самое дорогое жилье. Так, ценник на трехкомнатные квартиры сократился на 15,4%, стоимость аренды двухкомнатных урезалась на 8,3%, при этом студии стали дешевле всего на 5,6%. При этом эксперты не исключают новой волны снижения цен уже зимой.

В первые два осенних месяца на рынке аренды жилья традиционно высокий сезон – спрос растёт, и арендодатели не хотят снижать цены. Вместе с тем, более дорогие варианты жилья сдаются со скидкой, поскольку спрос на них пока не растёт.

По данным портала «Мир квартир», в среднем по России за первые шесть месяцев 2022 года однокомнатные квартиры подорожали на 6,1%, двухкомнатные — на 5,7%, трёхкомнатные - на 3,8%. Очевидно, что эти показатели всё ещё значительно отстают от инфляции, даже официальной.

