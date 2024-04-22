Апартаменты в девяти новых зданиях Москвы получат налоговые льготы

В столице еще девять новых зданий включили в Реестр апартаментов, собственники которых смогут пользоваться льготой по налогу на имущество физических лиц. Об этом сообщил Департамент экономической политики и развития города.

Решение принято на заседании президиума правительства Москвы. Включение в реестр позволит оказать поддержку гражданам, которые приобрели апартаменты и используют их для постоянного проживания.

Апартаменты признаны нежилыми помещениями, поэтому ставки налога на имущество физлиц по ним больше, чем по квартирам. На помещения, расположенные в зданиях Перечня торгово-офисной недвижимости, ставка достигает 1,5%, тогда как по квартирам - 0,1-0,3%.

В 2016 году в законе "О налоге на имущество физических лиц" появилась льгота, позволившая снизить ставку до 0,5% по апартаментам в зданиях из перечня торгово-офисной недвижимости Москвы. Площадь помещений не может превышать 300 квадратных метров, а их кадастровая стоимость должна быть не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Если нет указания на наличие в здании апартаментов, владельцы помещений не могут воспользоваться льготой. Для решения проблемы столичное правительство ежегодно обновляет соответствующий реестр. Туда включают здания с апартаментами, которые отвечают вышеуказанным критериям.

До включения девяти новых адресов Реестр апартаментов насчитывал 45 зданий. В отношении двух льготу будут применять с 2022 года, по остальным семи - с 2023-го.

Восемь зданий исключили из реестра, поскольку они перестали удовлетворять условиям нахождения в нём. Это не приведет к увеличению налоговой нагрузки на собственников апартаментов - для них продолжит действовать ставка в 0,5%.

