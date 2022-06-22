Андрей Бочкарёв: Снижение ставки льготной ипотеки ускорит темпы строительства

Решение о снижении ставки по ипотеке с господдержкой до 7% увеличит спрос на новостройки и стимулирует темпы строительства. Такое мнение высказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа льготной ипотеки показала свою востребованность и эффективность ещё во время пандемии. Поэтому сейчас можно говорить о том, что решение снизить ставку льготной ипотеки с 9% до 7% поддержит строительный сектор и экономику столицы в целом. Снижение ставки должно увеличить спрос на квартиры в новостройках, благодаря этому застройщики могут увеличить темпы строительства нового жилья и выполнить плановые показатели по вводу недвижимости», - заявил он.