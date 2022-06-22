Андрей Бочкарёв: Снижение ставки льготной ипотеки ускорит темпы строительства
Решение о снижении ставки по ипотеке с господдержкой до 7% увеличит спрос на новостройки и стимулирует темпы строительства. Такое мнение высказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Программа льготной ипотеки показала свою востребованность и эффективность ещё во время пандемии. Поэтому сейчас можно говорить о том, что решение снизить ставку льготной ипотеки с 9% до 7% поддержит строительный сектор и экономику столицы в целом. Снижение ставки должно увеличить спрос на квартиры в новостройках, благодаря этому застройщики могут увеличить темпы строительства нового жилья и выполнить плановые показатели по вводу недвижимости», - заявил он.
Лимит программы по сумме кредита для Москвы составляет 12 млн рублей. По словам заммэра, это делает программу более привлекательной для тех, кто планирует приобрести квартиры большей площади.
Застройщики прогнозируют, что снижение ставки по льгот ной ипотеке способно увеличить спрос на новостройки до уровня прошлого года.
«Мы ожидаем, что рынок положительно отреагирует на снижение ставки льготной ипотеки и спрос на квартиры в новостройках стабилизируется. Вероятно, можно говорить о возвращении спроса на уровень 2021 года», - считает владелец компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал кабмин и ЦБ как можно быстрее принять решение о снижении ставки по программе льготной ипотеки с 9 до 7%.
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