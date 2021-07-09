Андрей Бочкарёв: Школу «Самбо-70» планируется ввести в ТиНАО в третьем квартале текущего года
Общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Самбо-70» в поселении Сосенское будет введена в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, учебное заведение рассчитано на 1125 учеников. В нем будут просторные, хорошо оборудованные классы, в которых можно будет изучать в том числе иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла.
Заммэра отметил, что в здании расположатся методические кабинеты и специальные мастерские, библиотека и медиатека, актовые и спортивные залы. Предусмотрена два бассейна с длиной дорожек 25 и 10 метров.
Школа возводится на внебюджетные средства ГК «Гранель» поблизости с ЖК «Москвичка». Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидки. Он отметил, что здание отвечает отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и доступности для маломобильных людей и взрослых.
Инвестор также построит в жилищном комплексе детский сад, возведение которого завершится в четвертом квартале этого года. Детский сад будет передан в городскую собственность.
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