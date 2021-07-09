Андрей Бочкарёв: Школу «Самбо-70» планируется ввести в ТиНАО в третьем квартале текущего года

Общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Самбо-70» в поселении Сосенское будет введена в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, учебное заведение рассчитано на 1125 учеников. В нем будут просторные, хорошо оборудованные классы, в которых можно будет изучать в том числе иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла.