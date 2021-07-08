Бочкарёв: Открытие московского участка ЦКАД повысит инвестиционную привлекательность ТиНАО

Благодаря строительству новой коммерческой недвижимости в зоне притяжения московского участка ЦКАД может быть создано не менее ста тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Московский участок ЦКАД протяженностью более 20 км значительно улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО, а в зоне притяжения трассы появятся новые точки роста. Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено порядка 4-5 млн кв. метров недвижимости», — рассказал Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что 80% этих площадей составят создающие рабочие места объекты, в числе которых технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Бочкарев добавил, что такой объем площадей коммерческого назначения позволит создать по меньшей мере 100 тысяч новых рабочих мест.

Инвесторы проявляют интерес к этой территории. И один из участков рядом с ЦКАД площадью около 40 гектаров уже приобретен для строительства логистического центр на 300 тысяч квадратных метров.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в текущем году в Троицком и Новомосковском административных округах планируется ввести в эксплуатацию более 570 тысяч квадратных метров объектов социального и промышленного назначения.

