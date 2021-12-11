Андрей Бочкарёв: Около 1,5 млн кв. метров жилья по реновации введут в Москве в 2022 году

«Программа реновации продолжает набирать обороты. За 11 месяцев этого года было введено в эксплуатацию порядка одного миллиона квадратных метров жилья по программе, а в следующем году мы планируем еще нарастить объемы и построить около 1,5 миллиона “квадратов”», – отметил заммэра.

На первом этапе программы реновации, который завершится в 2024 году, московские власти переселят более 200 тысяч человек.

«Для этого в планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 млн «квадратов», – пояснил Андрей Бочкарёв.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Ее участниками стали около 1 млн. москвичей, живущих в 5175 домах.

