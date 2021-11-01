Заммэра Бочкарев: стандарты строительства по реновации не будут снижаться
Правительство Москвы не планирует снижать стандарты строительства и отделки домов по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК.
Бочкарев напомнил, что, несмотря на рост цен на строительные материалы, качество возводимых зданий будет оставаться на прежнем уровне. Заммэра напомнил, что реновация является в первую очередь социальным проектом.
«Мы делаем продукт, который людям прослужит долго. Избыточных вещей с точки зрения отделки мы не делаем, только разумные, хорошие, качественные. Снижать этот стандарт нельзя», - отметил Бочкарев.
Бочкарев рассказал, что по программе будут переселены жители 5176 домов. Кроме того, в рамках программы необходимо построить еще 7 млн кв. м социальной инфраструктуры – это больницы, школы, детские сады, магазины и поликлиники.
Мэр столицы Сергей Собянин утвердил программу реновации в августе 2017 года. Всего она затронула 1 млн москвичей.
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