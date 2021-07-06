Андрей Бочкарёв: Десять новостроек введены в эксплуатацию по реновации с начала июля

Бочкарёв отметил, что под заселение передано 107 домов, начато переселение 43,5 тысяч жителей из 290 домов, из них 33,8 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир.

Продолжается строительство еще 166 домов по программе реновации, а 135 находятся на стадии проектирования. Демонтировано 56 старых домов.

Планируется, что по программе реновации будет расселено более 350 тыс. квартир, в которых живут около 1 млн человек.

