Андрей Бочкарёв: Десять новостроек введены в эксплуатацию по реновации с начала июля
Объем введенного жилья по программе реновации превысил 1,5 млн квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, на данный момент построено и введено в эксплуатацию 128 домов мощностью 1,7 млн квадратных метров. С начала месяца сдано 10 новостроек.
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Бочкарёв отметил, что под заселение передано 107 домов, начато переселение 43,5 тысяч жителей из 290 домов, из них 33,8 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир.
Продолжается строительство еще 166 домов по программе реновации, а 135 находятся на стадии проектирования. Демонтировано 56 старых домов.
Планируется, что по программе реновации будет расселено более 350 тыс. квартир, в которых живут около 1 млн человек.
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