Жилой дом возле метро «Фонвизинская» введут в эксплуатацию в 2023 году

Жилой дом на улице Милашенкова, владение 7/3, введут в эксплуатацию в 2023 году для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



По его словам, сейчас идет возведение надземной части здания.



«У дома хорошая транспортная доступность – он находится в двух минутах от станции метро «Фонвизинская», - отметил глава департамента.



Новостройка рассчитана на 255 квартир (однокомнатных – 65, двухкомнатных – 168, трёхкомнатных - 22). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.



Квартиры будут располагаться со второго этажа, на первом же будут нежилые помещения, где разместятся офисы и технические помещения. Также там могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части будут расположены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.



В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.



Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, так же будет оборудована плоскостная парковка.

