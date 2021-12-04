Андрей Бочкарёв: Более 45 тысяч москвичей переселили по программе реновации
По данным заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, в новые квартиры переехали 45 тысяч участников программы реновации.
«На текущий момент переселение по программе реновации организовано для 58 тысяч ее участников. Из них 45,5 тысяч уже получили ключи от новых квартир. Переселение ведется в 137 «стартовых» новостроек из более чем 370 старых домов», – отметил Андрей Бочкарёв.
В рамках реализации программы реновации в Москве построили 167 домов на 2,1 миллиона квадратных метров жилья. В планах – возведение еще 5,5 миллионов «квадратов».
«Только за 11 месяцев этого года мы построили миллион «квадратов» жилья для переселения по программе, более 60 домов передали под заселение, а также подобрали «стартовые» площадки для строительства еще 1,1 миллиона квадратных метров реновационного жилья. И программа продолжает набирать обороты», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.
Ранее глава строительного комплекса рассказал, что с января по конец ноября 2021 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 75 новостроек.
«Этих площадей достаточно для обеспечения новым жильем более 35 тысяч человек», – подчеркнул Бочкарёв.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и для ее реализации подобрано 533 стартовые площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра столицы.
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