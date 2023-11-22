Alex Villas: Продажи недвижимости на Бали россиянам выросли за 10 месяцев на 64%

Отмечается, что если раньше россияне покупали преимущественно виллы для сдачи в аренду, то теперь много запросов на апартаменты, в том числе и для постоянного проживания. Указывается, что вложения в недвижимость в Европейском союзе для граждан РФ стали рискованными, поэтому фокус сместился на страны Ближнего Востока и Азии.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН заявила, что с точки зрения налоговой системы ОАЭ является самой комфортной страной для покупки жилья. При этом, по ее словам, с точки зрения безопасности для покупки жилья в приоритете Австралия, передает «Радиоточка НСН».

