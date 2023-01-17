25 коммерческих помещений продаётся в центре Москвы

25 коммерческих помещений в центре столицы выставлено на городские торги. Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. По его словам, 17 объектов обретут своих собственников на открытых электронных аукционах, еще восемь – посредством публичного предложения. Подать заявки на приобретение помещений можно с 23 по 31 января, а торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг».

«В настоящее время на торги по продаже выставлено 25 помещений в ЦАО площадью от 10 до 294 квадратных метров. Помещения имеют свободное назначение, что позволит новым собственникам использовать их в различных коммерческих целях – открыть кафе, магазины, пункты выдачи, ремонтные мастерские, образовательные и спортивные учреждения», – рассказал Щербаков.

Что касается непосредственного размещения, выставленных на продажу помещений, то больше всего из них находится в Замоскворечье. Это пять вариантов площадью от 70,4 до 294 кв. м. Четыре помещения площадью от 10,2 до 236,6 кв. м представлено в Хамовниках. Причём самый большой расположен в подвале жилого дома на Комсомольском проспекте и имеет два отдельных входа, что очень выгодно отличает его от других и подойдёт для открытия мини-маркета или кафе.

По три коммерческих помещения выставляется на продажу в Мещанском, Таганском, Басманном и Тверском районах. Самое маленькое из них, площадью всего в 20 кв. м, находится в Тверском районе на улице Фадеева. Самое большое – в 278,6 кв. м – не далеко от Казанского вокзала на Новорязанской улице в Басманном районе. Два лота предлагается в Красносельском районе, еще по одному в районах Арбат и Пресненский - 32,7 и 277,9 кв. м соответственно.

Как отметил Щербаков, по итогам 2022 года в центре столицы было реализовано 159 объектов городской коммерческой недвижимости. Вся информация о таких, выставленных на продажу, помещениях ежедневно публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Сейчас там представлено более четырех тысяч вариантов. Там же можно изучить документацию по каждому из них, ознакомиться с правилами проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта.

