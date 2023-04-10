235 объектов недвижимости освобождены от налога на имущество от кадастра

В Москве исключили 235 объектов из перечня торгово-офисной недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Собственники апартаментов еще в 17 зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Она отметила, что собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за текущий год от среднегодовой стоимости.

«Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества», - сказала Багреева.

На сегодняшний день данный перечень насчитывает более 37 тысяч объектов. Это торговая и офисная недвижимость, общепит и объекты бытового обслуживания.

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ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
ТЕГИ:МоскваНедвижимостьНалоги

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