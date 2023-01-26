10 поликлиник построят в 2023 году в Москве по новому стандарту

В столице построят около 10 новых поликлиник в 2023 году по новому московскому стандарту. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, по его словам, также в этом году планируется ввести три флагманских центра на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова.

«На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут большой лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница на территории России», - отметил глава департамента.

Он также рассказал, что в прошлом году ввели в строй новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одну детско-взрослую поликлинику.

Загрутдинов подчеркнул, что в декабре 2022 года на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского ввели флагманский центр, который будет оказывать экстренную помощь.

Еще один новый объект – это лечебно-диагностический корпус больницы имени Логинова. Она является крупнейшей больницей в стране и насчитывает более 500 коек.

