10 поликлиник построят в 2023 году в Москве по новому стандарту
В столице построят около 10 новых поликлиник в 2023 году по новому московскому стандарту. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Кроме того, по его словам, также в этом году планируется ввести три флагманских центра на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова.
«На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут большой лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница на территории России», - отметил глава департамента.
Он также рассказал, что в прошлом году ввели в строй новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одну детско-взрослую поликлинику.
Загрутдинов подчеркнул, что в декабре 2022 года на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского ввели флагманский центр, который будет оказывать экстренную помощь.
Еще один новый объект – это лечебно-диагностический корпус больницы имени Логинова. Она является крупнейшей больницей в стране и насчитывает более 500 коек.
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