Зоологи выяснили, что невербальное взаимодействие заложено в генах человека

Благодаря генетическим кодам, которые заложены в ДНК, человек может понять обезьяну, не вступая в речевую связь, заявили зоологи из шотландского Университета Сент-Эндрюс.

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По их словам, люди понимают жесты приматов. В этом ученые убедились, проведя эксперимент, в котором участвовали больше 5,5 тысячи добровольцев-людей и шимпанзе.

Так, прикосновение ко рту говорит о том, что обезьяна хочет кушать, а поглаживание себя по груди означает, что ей хочется объятий и заботы. Зоологи сделали вывод, что установление невербальной связи между человеком и обезьяной объясняется схожестью строения тела, особенностями восприятия реальности, а также устройством нервной системы.

Ранее ученые из Китая впервые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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