Зоологи выяснили, что невербальное взаимодействие заложено в генах человека

По их словам, люди понимают жесты приматов. В этом ученые убедились, проведя эксперимент, в котором участвовали больше 5,5 тысячи добровольцев-людей и шимпанзе.

Так, прикосновение ко рту говорит о том, что обезьяна хочет кушать, а поглаживание себя по груди означает, что ей хочется объятий и заботы. Зоологи сделали вывод, что установление невербальной связи между человеком и обезьяной объясняется схожестью строения тела, особенностями восприятия реальности, а также устройством нервной системы.

Ранее ученые из Китая впервые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения, отмечает «Радиоточка НСН».

