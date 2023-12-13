Золотая телега: Разработка аналога Telegram обойдется в сотни миллионов рублей

В России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации, пишут «Известия». Его хотят разместить в «отечественном iPhone» — Р–ФОН, ориентированном на госслужащих и бизнес.

«Главный постулат – не делать устройство, которое будет кого-то наказывать, например, депутатов, а делать устройство, которое будет интересно потребителям в первую очередь. Ни в одной стране мира не добивалось успеха ни одно устройство, которым пользовался только один сегмент аудитории. Пока говорить о том, что можно сделать аналог Telegram и конкурировать с ним, очень рано. На протяжении десятка лет все пытаются выпускать телефоны – убийцы IPhone, но до сих пор не выпустили. Пока у «Р-ФОНА» и «Авроры» такая куча проблем и несовершенств, что говорить о каком-то планомерном использовании в большом количестве не представляется возможным», - сказал собеседник НСН.