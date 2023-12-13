Золотая телега: Разработка аналога Telegram обойдется в сотни миллионов рублей

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН раскритиковал новый отечественный мессенджер-аналог Telegram.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН, говоря об отечественном аналоге мессенджера Telegram, призвал не создавать устройства и программы, которые "будут кого-то наказывать".

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В России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации, пишут «Известия». Его хотят разместить в «отечественном iPhone» — Р–ФОН, ориентированном на госслужащих и бизнес.

«Главный постулат – не делать устройство, которое будет кого-то наказывать, например, депутатов, а делать устройство, которое будет интересно потребителям в первую очередь. Ни в одной стране мира не добивалось успеха ни одно устройство, которым пользовался только один сегмент аудитории. Пока говорить о том, что можно сделать аналог Telegram и конкурировать с ним, очень рано. На протяжении десятка лет все пытаются выпускать телефоны – убийцы IPhone, но до сих пор не выпустили. Пока у «Р-ФОНА» и «Авроры» такая куча проблем и несовершенств, что говорить о каком-то планомерном использовании в большом количестве не представляется возможным», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, стоимость разработки такого мессенджера обойдется разработчика в сотни миллионов рублей.

«Чтобы создать такой мессенджер, со всеми его возможностями, нужно вложить сотни миллионов рублей, плюс большая команда для поддержания, доработки и устранения дырок в приложении», - отметил эксперт.

Кусков выступил за усовершенствование отечественной операционной системы.

«Я бы предлагал сначала доработать операционную систему в первую очередь, которая проигрывает имеющимся ОС, а во-вторых сделать приложение, которое действительно бы по своим техническим характеристикам превосходило бы альтернативы – Telegram, Viber, WhatsApp и другие. Все это будет видно, когда обычные потребители будут голосовать деньгами за такие вещи, а не чиновники, которых просто обязали этим пользоваться», - заключил Кусков.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что достойных российских аналогов видеохостингу Youtube в настоящее время нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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