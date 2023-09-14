Завод по производству лазерных станков увеличил мощности на 30%
Московская группа компаний «Лазеры и аппаратура», выпускающая промышленные лазерные станки, увеличила производственные мощности в Зеленограде на 30%. На новой площадке разместились дополнительные цеха механообработки и узловой сборки. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, российская промышленность нуждается в отечественных сложных системах и решениях для лазерной обработки. Расширение мощностей профильного московского предприятия позволит значительно нарастить выпуск станков.
Новые цеха разместятся в технопарке «Элма». Их общая площадь — порядка 3500 «квадратов», а всего производственные площадки завода теперь занимают почти 5000 квадратных метров.
По словам исполнительного директора компании Анны Цыганцовой, расширение производства объясняется повышенным спросом и потребностями заказчиков. Она отметила, что сегодня мощности завода позволяют изготавливать более 70 лазерных машин одновременно и свыше 200 ежегодно.
Компания занимается выпуском станков на протяжении 25 лет. Более 800 единиц лазерных станков производства компании работают на предприятиях России, Белоруссии и других государств ближнего и дальнего зарубежья. Локализация производства станков достигает порядка 80%. Это самый высокий показатель в России среди конкурентов.
В Москве функционируют более 4000 индустриальных предприятий, на них работают более 720 тысяч сотрудников. Самые крупные и перспективные проекты — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиасистем.
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