Защищенный смартфон для спецслужб и военных разработали в России
Компания «Лаборатория Касперского» совместно с группой, входящей в Национальную компьютерную корпорацию (НКК) «Аквариус», разработали защищенный смартфон для спецслужб и военных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совладельца НКК Александра Калинина.
По его словам, разработан полностью отечественный смартфон. Его называют карманным персональным компьютером (КПК). Калинин отметил, что на данный момент выпущена пробная партия на операционной системе «Лаборатории Касперского» из 200 устройств. Еще три тысячи аппаратов будет готово до конца года.
Глава «Аквариуса» Владимир Степанов подчеркнул, что КПК позиционируют как устройство для доступа к корпоративным сервисам через приложения в защищенном режиме. IP-соединения, которые являются одним из элементов смартфона, защищаются специальным программным обеспечением.
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