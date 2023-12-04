Опрос: Россияне предпочитают кошек собакам и экзотическим животным
Владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%. Это показало исследование, проведённое компанией «Ингосстрах» и Финансовым университетом в 37 самых крупных по численности городах страны. Согласно результатам, хотя бы один питомец есть у 71,1% жителей квартир и у 82,2% обитателей частных домов.
Более экзотическую живность, например, крыс, хомяков или морских свинок заводят лишь 3,8% жителей России. Попугаев или декоративных птиц содержат ещё на 0,6% меньше. Далее по популярности следуют аквариумные рыбки (1,9% респондентов), черепахи и рептилии (0,9%).
Первую тройку городов, где больше всего кошатников, составили Киров (81%), Москва (78%), Нижний Новгород (75%). Самыми популярными породами оказались шотландские вислоухие, британцы, мейн-куны, сфинксы и бенгальские кошки. Среди собак с большим отрывом лидирует немецкая овчарка. Далее по популярности следуют бульдоги, чихуахуа, корги и шпиц.
Согласно опросу, владельцы не готовы тратить много средств на содержание своих питомцев. Почти половина респондентов (49%) назвали сумму от 500 до 800 рублей в месяц. Более 800 рублей тратят только 10% обладателей домашних животных.
Недавно «Ингосстрах» запустил онлайн-консультации для почти всех домашних животных, за исключением рыб и беспозвоночных, рассказала исполняющая обязанности директора департамента ДМС компании Анастасия Скурихина.
«Программа называется «Ветврач на связи», она аналогична системе телемедицины для людей. Владельцы домашних питомцев имеют возможность получить консультацию ветеринара в аудио или видеоформате. Безлимитные онлайн-консультации доступны без ограничений по возрасту и месту проживания застрахованного животного во всех регионах России. Помимо ветеринарного врача на вопросы может ответить зоопсихолог», - отметила Скурихина.
При этом Анастасия Скурихина подчеркнула, что любого домашнего питомца, оказавшегося в опасной для жизни ситуации, необходимо доставить к ближайшему ветеринару или в ветеринарную клинику.
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