Заммэра Ракова: Разработка пяти инновационных препаратов получит поддержку

Фармкомпании Москвы получат поддержку в проведении клинических исследований в области ревматологии, онкологии и орфанных заболеваний. Помимо этого, будет профинансирована разработка первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева и еще пяти инновационных лекарств. Департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха) выступит единым центром координации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Речь идёт о нескольких противоопухолевых препаратах, применяемых для лечения жизнеугрожающего онкологического заболевания нерезектабельной или метастической меланомы кожи, а также лекарственных средствах для лечения рассеянного склероза и первом в мире препарате сенипрутуг, предназначенном для лечения болезни Бехтерева», - уточнила Ракова.