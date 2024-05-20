Заммэра Ракова: Разработка пяти инновационных препаратов получит поддержку
Фармкомпании Москвы получат поддержку в проведении клинических исследований в области ревматологии, онкологии и орфанных заболеваний. Помимо этого, будет профинансирована разработка первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева и еще пяти инновационных лекарств. Департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха) выступит единым центром координации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Речь идёт о нескольких противоопухолевых препаратах, применяемых для лечения жизнеугрожающего онкологического заболевания нерезектабельной или метастической меланомы кожи, а также лекарственных средствах для лечения рассеянного склероза и первом в мире препарате сенипрутуг, предназначенном для лечения болезни Бехтерева», - уточнила Ракова.
Препарат сенипрутуг был разработан российскими учеными при участии российской фармацевтической компании «Биокад». В этом году разработчики получат денежную поддержку в виде 50% возмещения расходов компании на исследования препарата.
Также вице-мэр уточнила, что 15 фармкомпаний получили комплексную поддержку, чтобы провести 77 клинических исследований в 16 областях. За время программы фармацевтические компании подали 17 заявок, и 11 из них были одобрены Клиническим комитетом ДЗМ на общую сумму более 42 млн рублей.
Помимо прочего, для проведения исследований фармацевтическим компаниям предложена организационная поддержка, а также лаборатории, оборудование, технологии телемедицины для дистанционного наблюдения за добровольцами и помощь по подбору потенциальных добровольцев, рассказала Ракова.
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