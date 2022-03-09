Сбой на платформе YouTube произошел по всему миру

Сбой в работе платформы YouTube произошел по всему миру. Данные об этом представлены на сайте Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

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