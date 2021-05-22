Японские ученые заявили, что антитела ослабевают к новым штаммам COVID-19 спустя полгода
Антитела у перенесших коронавирус людей ослабляют защиту против новых мутировавших штаммов инфекции через 6-12 месяцев. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что группа японских ученых из Университета Иокогамы провела исследование среди тех, кто заразился коронавирусом в период с февраля по апрель прошлого года. В исследовании приняли участие 250 человек от 21 года до 78 лет. У 97% переболевших в легкой форме достаточное количество антител сохранилось через полгода после болезни, у 96% — через год. У перенесших COVID-19 в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.
При этом, по данным исследования, такая защита уже неэффективна к новым мутациям вируса. Так, у 69% бессимптомных или легких больных спустя 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому, у 75% — к индийскому штаммам. Устойчивыми к бразильским и британским вариантами вируса останутся лишь 19 и 15% людей соответственно.
Ученые считают, что в условиях распространения новых штаммов необходима вакцинация. Особенно на это стоит обратить внимание молодым людям, которые часто переносят болезнь бессимптомно.
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