Японские ученые отправили в космос первый спутник из дерева

Создание спутника заняло более четырех лет, и в его разработке приняли участие японские ученые и специалисты деревообрабатывающей компании Sumitomo Forestry, отмечает «Свободная пресса».

Представители компании подчеркнули, что, как авиация начинала с древесины, так и спутники могут использовать этот материал в своих конструкциях. Они также отметили, что древесина является экологически чистым и возобновляемым ресурсом, передает «Радиоточка НСН».

