Японские ученые отправили в космос первый спутник из дерева

Первый в мире деревянный спутник был успешно отправлен в космос с помощью грузового корабля SpaceX Dragon, сообщили разработчики.

Спутник, названный LignoSat, будет запущен в самостоятельный полет на высоте 400 км для проверки его устойчивости к перепадам температур и вакууму, а также для оценки способности древесины защищать бортовую электронику от радиации.

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Создание спутника заняло более четырех лет, и в его разработке приняли участие японские ученые и специалисты деревообрабатывающей компании Sumitomo Forestry, отмечает «Свободная пресса».

Представители компании подчеркнули, что, как авиация начинала с древесины, так и спутники могут использовать этот материал в своих конструкциях. Они также отметили, что древесина является экологически чистым и возобновляемым ресурсом, передает «Радиоточка НСН».

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