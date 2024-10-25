Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году

Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета туристам, путешествие запланировано на 2027 год, пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Так, пассажиры пробудут в космосе 12 минут и смогут испытать минимум пять минут невесомости в открытом космосе. В статье указывается, что стоимость билета составила 210 тысяч долларов. При этом еще несколько билетов будут проданы в ноябре.

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

15 сентября корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту, приводнился у побережья штата Флорида в США. На борту космического корабля компании SpaceX миллиардера Илона Маска в космос отправились бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит и инженеры Анна Менон и Сара Джиллис. В рамках миссии Polaris Dawn частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов был осуществлен впервые.

SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon 10 сентября. Изначально запуск планировался на 26 августа, однако SpaceX три раза переносила его, чтобы дождаться более благоприятного прогноза погоды и провести дополнительные проверки, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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