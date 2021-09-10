Компания Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму

Компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства в Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на российском полуострове Крым. Об этом сообщает форум мобильных разработчиков XDA Developers.

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Разработчики отметили, что механизм блокировки одинаковый: через несколько дней после начала работы девайса пользователь получает сообщение о том, что Xiaomi в соответствии со своей политикой не позволяет использование своих устройств на данной территории.

Несмотря на ранее введенный запрет на продажу техники китайской компании в ряде регионов мира, девайсы Xiaomi можно было приобрести в другом месте и ввести в "запрещенный" регион. Это первые случаи, когда блокировка коснулась аппаратов, купленных и активированных в другой стране.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СмартфоныБлокировкаКитай
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