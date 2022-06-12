WP: созданный Google ИИ обладает сознанием

Разработчик с осени 2021 года занимался тестированием нейросетевой языковой модели, в задачи которого входило отслеживание, не использует ли чат-бот дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Лемойн начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность.

Однако начальство сочло аргументацию сотрудника не слишком убедительной. Одновременно с этим Google заподозрила Лемойна в нарушении политики конфиденциальности компании, так как он консультировался со сторонними экспертами.

Напомним, системы искусственного интеллекта, которые с помощью сети видеокамер будут контролировать работу сотрудников ЖКХ, установят в Москве. Как утверждают специалисты, новое оборудование позволит выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением и вандализм.

