WP: созданный Google ИИ обладает сознанием
Корпорация Google временно отстранила от работы инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, сделавшего вывод о том, что созданный компаний искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием, сообщает The Washington Post.
Разработчик с осени 2021 года занимался тестированием нейросетевой языковой модели, в задачи которого входило отслеживание, не использует ли чат-бот дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Лемойн начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность.
Однако начальство сочло аргументацию сотрудника не слишком убедительной. Одновременно с этим Google заподозрила Лемойна в нарушении политики конфиденциальности компании, так как он консультировался со сторонними экспертами.
Напомним, системы искусственного интеллекта, которые с помощью сети видеокамер будут контролировать работу сотрудников ЖКХ, установят в Москве. Как утверждают специалисты, новое оборудование позволит выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением и вандализм.
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