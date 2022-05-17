WhatsApp добавит функцию выхода из группы без оповещения ее участников
17 мая 202223:55
Разработчики мессенджера WhatsApp занимаются тестированием новой функции выхода из общих чатов без оповещения остальных участников. Об этом сообщает портал WABetainfo.
Согласно данным, при покидании общего чата уведомление получит только администратор группы. На данный момент при выходе из чата все его участники получают уведомление об этом.
Сообщается, что новая функция появится в будущем обновлении приложения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- WhatsApp добавит функцию выхода из группы без оповещения ее участников
- Слуцкий: российско-украинские переговоры не ведутся ни в каком формате
- Число жертв COVID-19 в США превысило 1 млн человек
- Немецкий Deutsche Bahn запустил «железнодорожный мост» для экспорта сельхозпродукции из Украины
- Прайс: США хотят укрепить позиции Киева за столом переговоров
- Россия отменила ковидные ограничения на сухопутной границе с Грузией
- Немецкий Uniper планирует платить за российский газ в евро через Газпромбанк
- Район в Курской области попал под обстрел со стороны Украины
- Теннисист Медведев проиграл в первом матче после операции
- Песков: РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии
16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru