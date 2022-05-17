WhatsApp добавит функцию выхода из группы без оповещения ее участников

Разработчики мессенджера WhatsApp занимаются тестированием новой функции выхода из общих чатов без оповещения остальных участников. Об этом сообщает портал WABetainfo.

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Согласно данным, при покидании общего чата уведомление получит только администратор группы. На данный момент при выходе из чата все его участники получают уведомление об этом.

Сообщается, что новая функция появится в будущем обновлении приложения.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеWhatsapp
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