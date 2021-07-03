WhatsApp анонсировал новую функцию приложения

Приложение WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит выбирать качество передаваемых видеороликов. Воспользоваться ею смогут обладатели смартфонов на базе Android, говорится на сайте Wabetainfo.com.

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Пользователю будет предложено на выбор три варианты при отправке видео: «Авто» (рекомендован), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

Сроки введения новой функции в общий доступ не уточняются, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp для смартфонов на базе Android внедрили функцию, позволяющую отправлять файлы с возможностью посмотреть лишь один раз.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мобильная СвязьМобильные ТелефоныМобильное ПриложениеСмартфоныWhatsapp
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