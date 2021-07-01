Роскомнадзор вызвал представителей Facebook, WhatsApp и Twitter для составления протоколов

Роскомнадзор (РКН) составит административные протоколы на компании Facebook, WhatsApp и Twitter, которые не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

Отмечается, что ведомство вызвало представителей сервисов «на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных».

В отношении WhatsApp РКН составит один протокол, штраф для компании может составить от 1 до 6 млн рублей. Кроме того, протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных будут составлены в отношении Facebook и Twitter: сервисам грозят штрафы в размере от 6 до 18 млн рублей.

