Роскомнадзор вызвал представителей Facebook, WhatsApp и Twitter для составления протоколов
Роскомнадзор (РКН) составит административные протоколы на компании Facebook, WhatsApp и Twitter, которые не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба РКН.
Отмечается, что ведомство вызвало представителей сервисов «на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных».
В отношении WhatsApp РКН составит один протокол, штраф для компании может составить от 1 до 6 млн рублей. Кроме того, протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных будут составлены в отношении Facebook и Twitter: сервисам грозят штрафы в размере от 6 до 18 млн рублей.
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