Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» завершилась в Москве

Среди представленных в экспозиции достижений — оптико-электронный комплекс тепловизионного наблюдения с интеллектуальной видеоаналитикой «Блокпост», лазерный интерференционный микроскоп МИМ-Н, особо чистый тетрахлорид германия качества Lux, приемо-передающие цифровые модули на основе одночастотных лазеров с распределенной обратной связью и другая продукция.По словам гендиректора холдинга «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, технологические достижения оценили сотни гостей. Кроме того, отметил он, были заключены два важных соглашения, которые позволят создать продукты нового поколения и реализовать ряд уникальных проектов в будущем.Соответствующие документы подписаны между Государственным научным центром РФ НПО «Орион» и Московским физико-техническим институтом, а также между холдингом «Швабе» и Институтом механики сплошных сред Уральского отделения РАН.Также холдинг обсудил вопросы сотрудничества с делегацией КНР и посольства Индии.Кроме того, в рамках выставки состоялось совместное заседание советов при руководителях приоритетных технологических направлений «Технологии оптоэлектроники и фотоники» и «Технологии радиофотоники» под руководством заместителя гендиректора холдинга, руководителя приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергея Попова. Мероприятие посвятили анализу достигнутых результатов и актуального состояния технологий оптоэлектроники, фотоники и радиофотоники в стране. Также участники заседание определили приоритеты их дальнейшего развития.Вместе с тем представители холдинга возглавили четыре профильные секции Научно-практической конференции ХII Конгресса технологической платформы «Фотоника», на одной из которых были рассмотрены вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для оптической промышленности.На выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» холдинг представили «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Лыткаринский завод оптического стекла, «ГЕРМАНИЙ», ГНЦ РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Загорский оптико-механический завод, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Вологодский оптико-механический завод, НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, Московский завод «САПФИР», Центральное конструкторское бюро «ФОТОН», Новосибирский приборостроительный завод и Красногорский завод им. С. А. Зверева.