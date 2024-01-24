Более девяти тысяч работников «Швабе» повысили квалификацию в 2023 году

Более девяти тысяч работников производственных площадок холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех повысили свою квалификацию и прошли обучение в 2023 году.

В тренингах, семинарах, курсах и других обучающих мероприятиях участвовали сотрудники головной организации и ещё 14 предприятий. При реализации стратегии развития кадрового потенциала холдинга применяются различные подходы, в том числе корпоративные сессии и программы повышения квалификации по узким специализациям.

«Швабе» объединяет на сегодня ключевые предприятия отечественной оптико-электронной отрасли.

«На производствах работают до 19 тысяч сотрудников - многие из них повышают свои профессиональные навыки на постоянной основе. Это обеспечивает профессиональное развитие специалистов, а также даёт возможность внедрять современные практики на предприятиях», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию персонала Алексей Атланов.

Программа повышения квалификации предусматривает ознакомление сотрудников холдинга с новыми возможностями автоматизации рабочего процесса на основе инновационных технологий с применением систем управления. Кроме того, были проведены тренинги по стратегическому развитию, бережливому производству, охране труда и другим направлениям.

Среди организаций холдинга, чьи работники повысили свои профессиональные компетенции: Вологодский оптико-механический завод, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Лыткаринский завод оптического стекла, Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Московский завод «САПФИР», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Загорский оптико-механический завод, Центральное конструкторское бюро «ФОТОН», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, предприятие «ГЕРМАНИЙ», а также компания «Швабе-Москва».

