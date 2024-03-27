Владелец «Мира танков» заявил о готовности портировать игры на российскую консоль
Владеющая онлайн-симуляторами «Мир танков» и «Мир кораблей» российская компания Lesta Games заявила о готовности перенести проекты на отечественную игровую консоль, пишет ТАСС.
«Мы готовы портировать наши проекты на российскую игровую консоль, готовы помогать в разработке этой консоли», - сказал продуктовый директор «Мира танков» Андрей Лысак.
При этом эксперты полагают, что разработка российской игровой приставки может потребовать много времени. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков указал на необходимость создавать симуляторы, качество которых не будет уступать импортным аналогам.
Президент России Владимир Путин 27 марта поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства в стране игровых приставок и консолей. Срок исполнения - 15 июня 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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